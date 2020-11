俳優の三浦宏規が主演を務める舞台『Oh My Diner』の公開ゲネプロが7日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて行われた。

同作は アメリカ、マンハッタンにあるダイナー「Oh My Diner」を舞台に個性豊かなメンバーが繰り広げるシチュエーション・コメディー。スタッフ、店に集まる多彩な常連客それぞれが持ち込む日常や小さなドラマの楽しい時間を、洋楽の名曲たちとダンスをまじえて、軽快なタッチで描く。芝居のあとには華やかなライブショーを展開する。

主演の三浦が演じるのは、地元のスターであり世界で活躍するバレエダンサー・プリンスで、唯我独尊だが、ある種のスイッチが入ると突然弱気になる。プライドが高くスター然とした普段のプリンスと、弱気になってしまったプリンスのギャップが笑いを誘う。

キャストには、三浦のほか、増子敦貴(GENIC)、諸星翔希(7ORDER)、神里優希、田中涼星、雷太、社家あや乃、小野田龍之介、おばたのお兄さんが登場。「Oh My Diner」の従業員や常連客として、コミカルなやり取りを繰り広げていく。おばたのお兄さんは歌、ダンス、アクロバットに加え、最近持ちネタになっている某プロジェクトのモノマネも盛り込むなどサービス精神旺盛な様子。

芸達者なキャストが名前を連ね、本編、ショータイムともにたっぷり歌・ダンスも披露する。「As Tears Go By」「Oh, Pretty Woman」「Daydream Believer」「I Want You Back」「Stand By Me」など、 60年代〜70年代を中心とした名曲が舞台を彩った。公演は東京・品川プリンスホテル ステラボールにて11月7日〜15日。