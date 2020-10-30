MTVによるミュージックビデオアワード「MTV VMAJ 2020」の各賞受賞者が発表された。

今年の「MTV VMAJ」では米津玄師、あいみょん、Official髭男dism、マカロニえんぴつ、King Gnu、millennium parade、Little Glee Monster、藤井風、Creepy Nuts、NiziU、LiSA、GENERATIONS from EXILE TRIBE、BiSH、日向坂46、常田大希（King Gnu、millennium parade、PERIMETRON）、YOASOBI、BABYMETAL、瑛人、DISH//、JO1、E-girlsが各賞を受賞。11月29日（日）20:00～22:30にMTVとHuluで放送されるイベント「MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-」には、受賞者の中からあいみょん、BABYMETAL、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziUが出演し、ライブを披露する。

MCはBiSHが担当。BiSHのセントチヒロ・チッチはMCを務めるにあたり「VMAJは皆さんが作り上げてきたミュージックビデオを表彰してくれる素晴らしい場所なので、私たちが出会いを繋げられるように、愛を持った言葉で伝えて、音楽を届けていきたいです。こんな時代だからこそ、今年のアワードがハッピーなものになったらいいなと思います」と意気込みを語っている。また全18部門の中からもっとも投票数を獲得した最優秀ビデオ賞が発表される。

なお最優秀ビデオ賞の投票は本日10月30日（金）12:00から11月13日（金）23:59までMTVのアンケートページより受付中。

「MTV VMAJ 2020」受賞作品一覧（カッコ内はディレクター名）

最優秀邦楽男性アーティストビデオ賞【Best Male Video -Japan-】

米津玄師「感電」（奥山由之）

最優秀洋楽男性アーティストビデオ賞【Best Male Video -International-】

ザ・ウィークエンド「Blinding Lights」（Anton Tammi）

最優秀邦楽女性アーティストビデオ賞【Best Female Video -Japan-】

あいみょん「裸の心」（山田智和）

最優秀洋楽女性アーティストビデオ賞【Best Female Video -International-】

デュア・リパ「Break My Heart」（Henry Scholfield）

最優秀邦楽グループビデオ賞【Best Group Video -Japan-】

Official髭男dism「I LOVE...」（新保拓人）

最優秀洋楽グループビデオ賞【Best Group Video -International-】

BTS「Dynamite」（Yong Seok Choi [Lumpens]）

最優秀邦楽新人アーティストビデオ賞【Best New Artist Video -Japan-】

マカロニえんぴつ「恋人ごっこ」（井樫彩）

最優秀洋楽新人アーティストビデオ賞【Best New Artist Video -International-】

ドージャ・キャット「Say So」（Hannah Lux Davis）

最優秀ロックビデオ賞【Best Rock Video】

King Gnu「どろん」（OSRIN / Margt）

最優秀オルタナティブビデオ賞【Best Alternative Video】

millennium parade「Fly with me」（Shu Sasaki × Yuhei Kanbe）

最優秀ポップビデオ賞【Best Pop Video】

Little Glee Monster「足跡」（大久保拓朗）

最優秀R&Bビデオ賞【Best Hip Hop Video】

藤井風「何なんw」（Chris Rudz）

最優秀ヒップホップビデオ賞【Best Hip Hop Video】

Creepy Nuts「かつて天才だった俺たちへ」（永田俊 / 山本広司）

最優秀ダンスビデオ賞【Best Dance Video】

NiziU「Make you happy」（Kim Youngjo, Yoo Seungwoo）

最優秀コラボレーションビデオ賞【Best Collaboration Video】

LiSA「play the world! feat.PABLO」（田辺秀伸）

最優秀アートディレクションビデオ賞【Best Art Direction Video】

GENERATIONS from EXILE TRIBE「One in a Million -奇跡の夜に-」（箱守惠輔）

最優秀撮影賞【Best Cinematography】

BiSH「LETTERS」（くろやなぎてっぺい）

最優秀振付け賞【Best Choreography】

日向坂46「青春の馬」（白石剛浩）

特別賞

最優秀アーティスト賞【Artist of the Year】

常田大希（King Gnu / millennium parade / PERIMETRON）

最優秀楽曲賞【Song of the Year】

YOASOBI「夜に駆ける」

最優秀アルバム賞【Best Album of the Year】

BABYMETAL「METAL GALAXY」

MTV Breakthrough Song

瑛人「香水」

Best Buzz Award

DISH//

Rising Star Award

JO1

Inspiration Award Japan

E-girls

MTV / Hulu「MTV VMAJ 2020 -THE LIVE-」

2020年11月29日（日）20:00～22:30

＜出演者＞

あいみょん / BABYMETAL / Creepy Nuts / DISH// / E-girls / 瑛人 / 日向坂46 / JO1 / Little Glee Monster / マカロニえんぴつ / NiziU

MC：BiSH