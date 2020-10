2021年初春リリース予定のスマートフォン向けアプリ『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に登場するバンド「Fantôme Iris」「風神RIZING!」「εpsilonΦ」3バンドの楽曲が収録されたオムニバスミニアルバムのジャケット が公開された。

作詞にシドのマオ、作曲に同じくシドの明希を迎え、気品あふれるストリングスと重厚感あるヘヴィサウンドでバンドの世界観を体現した『銀の百合』。作詞・作曲をFLOWのTAKEが手がけ、元気なブラスにアップテンポなノリと掛け合いが楽しい『バンザイRIZING!!!』。TK(凛として時雨)が作詞・作曲、テクニカルなサウンドに乗せた高音ツインボーカルが印象的な『光の悪魔』と、それぞれの楽曲にバンドの世界観が表れているジャケットとなっている。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.