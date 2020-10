Netflixにて全世界独占配信される「BIOHAZARD:Infinite Darkness(バイオハザード:インフィニット ダークネス)」の新たな場面写真が登場した。

1996年にPlayStationでゲーム第1作が発売され、来年25周年を迎える「バイオハザード」シリーズ。「BIOHAZARD:Infinite Darkness」は“連続CGドラマシリーズ”として、2021年にNetflixにて全世界独占配信されることが発表されていた。公開された場面カットには、今回のアニメで物語の中心人物となるレオン・S・ケネディとクレア・レッドフィールドの2人の姿が収められている。

Netflixオリジナルアニメシリーズ「BIOHAZARD:Infinite Darkness」

Netflixにて2021年に全世界独占配信

スタッフ

原作・製作・監修:株式会社カプコン

フル3DCGアニメーション制作:Quebico

制作プロデュース:トムス・エンタテインメント

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.