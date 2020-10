<応募〆:10/17>

10月20日に実施される、映画『空に住む』(10月23日公開)の特別試写会に、5名様をご招待します。

映画『空に住む』 (C)2020 HIGH BROW CINEMA

日時:10月20日(火) 18:00開場/18:30開演/ 20:30~21:00 トークイベント

会場:ユーロライブ(東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUS 2F)



・トークイベントは、キャスト登壇ではありません。

・転売、譲渡、及びオークションへの出品等は違法行為となります。



映画『空に住む』情報

作詞家・小竹正人氏が手掛けた小説『空に住む』(講談社)の実写化作。原作と共に誕生した楽曲「空に住む~Living in your sky~」を三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当し、小説と楽曲が同時にリリースされたことでも話題を集めた。郊外の小さな出版社に勤める直実(多部未華子)は、両親の急死を受け止めきれないまま、叔父夫婦の計らいで大都会を見下ろすタワーマンションの高層階に住むことに。直実の前に現れたのは、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則(岩田剛典)で、彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事、人生、そして愛の狭間で揺れ続ける。

応募要項

■応募期間:2020年10月17日23:59まで

■当選人数:5名様



応募方法

1.マイナビニュースエンタメch公式Twitterをフォロー

2.応募ツイートをリツイート

当選者には応募締め切り後、マイナビニュースエンタメch公式Twitterからダイレクトメッセージにて、必要事項をお送りします。

キャンペーン規約

・抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。

・第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。

・商品の不具合、破損に関する責任は一切負いかねます。