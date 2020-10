女優の多部未華子が主演を務める映画『空に住む』(10月23日公開)の場面写真が6日に公開された。

岩田剛典

同作は作詞家・小竹正人が手掛けた小説『空に住む』(講談社)の実写化作。原作と共に誕生した楽曲「空に住む~Living in your sky~」を三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当し、小説と楽曲が同時にリリースされたことでも話題を集めた。郊外の小さな出版社に勤める直実(多部)は、両親の急死を受け止めきれないまま、叔父夫婦の計らいで大都会を見下ろすタワーマンションの高層階に住むことに。直実の前に現れたのは、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則(岩田剛典)で、彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事、人生、そして愛の狭間で揺れ続ける。

今回公開されたのは、EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのパフォーマーとしても活動する岩田剛典が演じる、人気俳優・時戸森則の場面写真。時戸は大都会の巨大ビルボードや雑誌の表紙を飾り、映画にドラマに引っ張りだこの大スターで、直実はある日マンションのエレベーターで出会いを果たす。スターと対面し驚く直実だったが、2度目に会った時には、なんと早くも彼を部屋に招くことになり、次第に彼との逢瀬に溺れていく。時戸との出会いで生活も変わり始め、やがて自分を取り戻すために、大きな決断を下す。

場面写真では、直実の部屋を訪れ携帯電話の番号を交換するシーンや、花束をもって直実の部屋の前で帰りを待っている姿、スター俳優として主演映画の舞台挨拶で笑顔を振りまく様子に、特集が組まれた雑誌の数々と、オンとオフで違う表情を見せた。