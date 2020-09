女優の多部未華子が主演を務める映画『空に住む』(10月23日公開)の主題歌「空に住む ~Living in your sky~」歌詞付きロングトレーラーが14日、公開された。

同作は作詞家・小竹正人が手掛けた小説『空に住む』(講談社)の実写化作。原作と共に誕生した楽曲「空に住む~Living in your sky~」を三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが担当し、小説と楽曲が同時にリリースされたことでも話題を集めた。郊外の小さな出版社に勤める直実(多部)は、両親の急死を受け止めきれないまま、叔父夫婦の計らいで大都会を見下ろすタワーマンションの高層階に住むことに。直実の前に現れたのは、同じマンションに住むスター俳優・時戸森則(岩田剛典)で、彼との夢のような逢瀬に溺れながら、仕事、人生、そして愛の狭間で揺れ続ける。

今回解禁となったロングトレーラーでは、そんな直実や周囲の人々の生活を、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが歌う主題歌「空に住む ~Living in your sky~」が優しく包み込んでいく。両親の急死という辛い出来事に見舞われても気丈にふるまう直実の姿に、「流れる日々に 迷わぬように 見上げていてください」や「たくさんの夢があなたを 見守っているから 待っているから」と歌詞が重なる。黒猫のハル、スター俳優の時戸(岩田)、妊婦で後輩の愛子(岸井ゆきの)、叔母の明日子(美村里江)などたくさんの人との関係が彼女の今を作り、新しい未来を描いていく。

楽曲を歌った三代目J SOUL BROTHERSのヴォーカル今市隆二は「楽曲『空に住む』は僕にとっても大切な曲で、公私共にお世話になっている小竹さんの想いを強く感じます。初めて歌詞を見させて頂いた時にストレートな歌詞に心を動かされ、目頭が熱くなったのを覚えています。映画を通して視覚で『空に住む』を感じることで、楽曲の新しい一面が見られることをとても楽しみにしています。そして、多くの方の心に残る作品になることを願っています」と語る。

また同じくヴォーカルの登坂広臣は「この度、『空に住む』の映画作品が公開される事を大変嬉しく思います。数多くの作品を共にさせてもらっている小竹正人さんの世界観が映像化されるという事で、僕たち自身も楽しみにしています。この楽曲と共に、この映画を観た方々の心に残る作品になればと願っています」と喜びと期待のコメントを寄せた。

10月2日からは、黒猫のハルの模様がちりばめられた映画『空に住む』特製マスクケース付きムビチケの発売も決定している。

(C)2020 HIGH BROW CINEMA