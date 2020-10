エミー賞の受賞経験者で、アカデミー賞ノミネート監督でもあるマイケル・エプスタイン監督が手がけたドキュメンタリー作品『ジョン・レノン&オノ・ヨーコ ABOVE US ONLY SKY』が、CS・フジテレビNEXTで、11月8日(20:00~21:30)に日本初放送されることが決定した。

photo by Spud Murphy (C)Yoko Ono

ジョン・レノン生誕80周年を記念し、10月9日よりアルバム『イマジン』の収録曲を映画的にコラージュした映像集、「劇場上映版『IMAGINE<イマジン>』」が日本で公開された。洋楽・ロックファンならずとも誰もが知っている歴史的名盤をスペシャルサウンドで体感できるほか、未発表を含む約15分の特別映像が含まれる作品となっている。

この公開に合わせ、名曲「イマジン」ができるまでにジョン・レノンとオノ・ヨーコが歩んだ芸術的な道程、そして2人の独特な関係を彼らの秘話と共に紹介したドキュメンタリーが、『ジョン・レノン&オノ・ヨーコ ABOVE US ONLY SKY』だ。

この作品は、18年11月にイギリスで制作・放送された作品で、ジョンとヨーコが名曲「イマジン」に行き着くまでのクリエイティブ面での道程と、『イマジン』の画期的な映画、そしてヨーコの『フライ』というアルバムへの道のりが、説得力のある新たな切り口で語られているドキュメンタリー。

「イマジン」の最初のデモなど、未公開の音源や映像などを含むジョン・レノンとオノ・ヨーコのアーカイブ映像、そして新旧を織り交ぜたインタビューにより、幼少期に不平等、人種差別、搾取、戦争の恐怖に怯え、のちにそれらを愛と芸術で補っていった彼らの生き様を露わに描いている。また、ヨーコへの新たな独占インタビューだけでなく、当時2人と親しかった人たちへの新たなインタビューも収められている。