ロックバンド・Mr.Childrenが、全曲海外レコーディングで制作したオリジナルアルバム『SOUNDTRACKS』を12月2日に発売する。

前作のアルバム『重力と呼吸』から2年2カ月ぶり、記念すべき20枚目のオリジナルアルバムとなる。

今作のレコーディングは、ロンドンとロサンゼルスで録音された。『映画ドラえもん のび太の新恐竜』主題歌の「Birthday」「君と重ねたモノローグ」やTBS系ドラマ『おカネの切れ目が恋のはじまり』主題歌「turn over?」など全10曲。

初回限定盤A(CD+DVD)、初回限定盤B(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3種類で、初回限定盤の映像特典として、「“MINE”LIVE & Documentary of SOUNDTRACKS」を付属。ロンドンとロサンゼルスでのレコーディング映像、メンバー・インタビューなどが収録される予定だ。

さらに、Mr.Children初となるVinyl(アナログ盤/初回生産限定)も同時発売され、180グラム重量盤アナログレコード(1枚)でリリースされる。

また、写真家・薮田修身氏が、Mr.Childrenの海外レコーディングに密着して撮影したインスタレーション「THERE WILL BE NO MIRACLES HERE」を、東京・大阪・名古屋の3都市限定で開催することも決定した。

■『SOUNDTRACKS』

1. DANCING SHOES

2.Brand new planet

3.turn over?

4.君と重ねたモノローグ

5.losstime

6.Documentary film

7. Birthday

8.others

9.The song of praise

10.memories