藤井おでこ「幼女社長」のアニメ化が決定した。
「幼女社長」は5歳の幼女・六科なじむが社長を務める会社を舞台に、彼女と社員たちが巻き起こすドタバタを描いた作品。単行本はKADOKAWAより2巻まで発売されている。
本日10月1日、アニメ「幼女社長」の公式Twitterが開設され、スタッフやキャストを発表。アニメーション制作をproject No.9が手がけ、監督をいわたかずや、シリーズ構成を杉澤悟、キャラクターデザインを渡辺奏、音楽制作をFABTONE、音楽をH ZETT M、音響監督を明田川仁、音響制作をマジックカプセルが担当する。キャストには六科なじむ役の日高里菜、社長秘書・軽井沢ユキ役の上坂すみれ、平社員・割戸真友役の金元寿子、平社員・出稼ぎガルシア役の金子彩花が名を連ねた。
アニメ「幼女社長」
スタッフ
原作：藤井おでこ「幼女社長」
アニメーション制作：project No.9
監督：いわたかずや
シリーズ構成：杉澤悟
キャラクターデザイン：渡辺奏
音楽制作：FABTONE
音楽：H ZETT M
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
キャスト
六科なじむ：日高里菜
軽井沢ユキ：上坂すみれ
割戸真友：金元寿子
出稼ぎガルシア：金子彩花