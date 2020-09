大塚英志原作による衣谷遊「リヴァイアサン」のイメージアルバム「リヴァイアサン/終末を告げし獣」の復刻が決定。12月9日にリリースされる。

1999年から2005年にかけて月刊電撃コミックガオ!(メディアワークス)にて連載された「リヴァイアサン」。その世界観をイメージして2005年にリリースされた「リヴァイアサン/終末を告げし獣」は、Sound Horizonのサウンドクリエイター・Revoがミュージックコンポーザーを務めた全10曲収録のフルアルバムだ。ボーカリストとしてSizzle Ohtaka、RIKKI、Aramary、Hawk Spencer、ギラ・ジルカが参加。CDは10年以上前に廃盤となり、入手困難な1枚となっていた。

「リヴァイアサン/終末を告げし獣」収録曲

オープニングテーマ:

Track1. March After Millennium



エピソード1:終末を告げし獣

Track2. 辺境からの生還者



エピソード2:ハルトゼーカーの小人

Track3. 少女曰く天使

Track4. メルトキアの女王



エピソード3:闇の紳士録

Track5. 召喚という儀式

Track6. 死刑執行



エピソード4:なくしもの

Track7. ブードゥーの心臓



エピソード5:DayDream

Track8. さつきの箱庭

Track9. 砂の城



エンディングテーマ:

Track10. The Beast of the Endness