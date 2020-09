10月24日(土)、25日(日)、31日(土)、11月1日(日)に、NHKワールド JAPANで音楽番組「NHK WORLD-JAPAN presents SONGS OF TOKYO」の特番「NHK WORLD-JAPAN presents SONGS OF TOKYO Festival 2020」が放送される。

「SONGS OF TOKYO」は、2018年にスタートした、日本の音楽を世界に紹介する音楽番組。「SONGS OF TOKYO Festival」は1年に一度行われる番組による“フェスティバル”で、今回で4回目を迎える。今年の「SONGS OF TOKYO Festival」には、アイドルマスター、蒼井翔太、いきものがかり、SixTONES、NEWS、HYDE、BanG Dream!、Perfume、日向坂46、Foorin、Foorin team E、BABYMETAL、布袋寅泰、水樹奈々、水瀬いのり、ももいろクローバーZ、ワルキューレといった日本国内のみならず海外でも人気を博すアーティストが集結。番組では彼らが東京・NHKホールでパフォーマンスを行う様子を、NHKの国際放送チャンネル・NHKワールド JAPANから世界に発信する。

番組のホストはレギュラー放送と同様に村上信五(関ジャニ∞)が担当。ホラン千秋もコ・ホストとして番組を盛り上げる。各アーティストの出演回は追って発表されるので続報も楽しみにしておこう。

なお番組は放送と同時にNHK ワールド JAPANオフィシャルサイトとNHK ワールド JAPANのアプリでストリーミング配信される。

NHKワールド JAPAN「NHK WORLD-JAPAN presents SONGS OF TOKYO Festival 2020」

Part 1

2020年10月24日(土)8:10~8:58 / 14:10~、19:10~、26:10~(リピート放送)

Part 2

2020年10月25日(日)8:10~8:58 / 14:10~、19:10~、26:10~(リピート放送)

Part 3

2020年10月31日(土)8:10~8:58 / 14:10~、19:10~、26:10~(リピート放送)

Part 4

2020年11月1日(日)8:10~8:58 / 14:10~、19:10~、26:10~(リピート放送)

<出演者>

ホスト:村上信五(関ジャニ∞)

コ・ホスト:ホラン千秋

ゲスト:アイドルマスター(アイドルマスター / アイドルマスター シンデレラガールズ / アイドルマスター ミリオンライブ! / アイドルマスターSideM / アイドルマスター シャイニーカラーズ) / 蒼井翔太 / いきものがかり / SixTONES / NEWS / HYDE / BanG Dream!(Poppin'Party / Roselia / RAISE A SUILEN) / Perfume / 日向坂46 / Foorin / Foorin team E / BABYMETAL / 布袋寅泰 / 水樹奈々 / 水瀬いのり / ももいろクローバーZ / ワルキューレ