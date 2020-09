ダンス&ボーカルグループ・GENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼が24日、都内で行われたABEMAオリジナル恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい~Kiss On The Bed~』(26日スタート、毎週土曜23:00~)のスタジオMC取材会に出席した。

GENERATIONS from EXILE TRIBEの小森隼

『恋愛ドラマな恋がしたい』(通称ドラ恋)は、「キスシーンのある恋愛ドラマの撮影で若手俳優たちの恋は生まれるのか?」を追う恋愛リアリティショー。第6弾となる新シーズンでは、若手俳優たちが“全話ベッドシーン”という本格的な恋愛ドラマに初挑戦。さらに今回は若手俳優たちが共同生活を行い、主役の男女1組のペアが決定するオーディションの前日に、選ばれた1組のみが「同棲ハウス」にて一晩を共にすることができる新ルールが追加される。

「同棲ハウス」にちなんで、同居したい芸能人を聞かれると、小森は「EXITのりんたろー。さん」と答え、「プライベートでも交流があって、一緒にお仕事をさせていただくこともあるんですけど、りんたろー。さんってものすごくタフなんです。お仕事が次の日朝早くても、3時間くらい寝られるんだったら友達と遊びに行っても全然平気って。睡眠よりプライベートを充実させる感じ」と説明。「僕は真逆で、絶対睡眠とりたいタイプ。だから夜遊びに行くとか、その思考回路がない。朝早く起きないといけないのにそこまできっちり遊びきるっていう体験は、一緒にやってみたい」と興味を示した。

また、「GENERATIONSのメンバーと共同生活するなら?」という質問には、「リーダーの白濱亜嵐が同居しやすいかな」と答え、「中学からの先輩。中高一貫校で、僕が中学3年生の時、亜嵐くんは高校2年生。人生長いこと一緒にいるので、いい意味でも悪い意味でも、僕が亜嵐くんに何をしても亜嵐くんが怒らないくらいの関係値はあるので、自由気ままな、すねをかじっていくライフを送りたいと思います」と笑顔で話した。

取材会には、ともに番組MCを務める渡辺直美、 Perfumeあ~ちゃん、ジャルジャルの福徳秀介、谷まりあも出席した。