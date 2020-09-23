劇場アニメ「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」と「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」のビジュアルとPVが公開された。

2021年に公開予定の「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」。披露されたビジュアルには、Roseliaのメンバーが淡い色合いで描かれており、約30秒のPVでは今回の劇場アニメのタイトルにも使用されているRoseliaの楽曲「約束」をバックに、各メンバーのセリフが収められた。

“劇場ライブアニメーション”である「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」は同じく2021年公開予定。イントロダクションにて、Poppin’Party、Afterglow、Pastel＊Palettes、Roselia、ハロー、 ハッピーワールド！に加え、Morfonica、RAISE A SUILENの出演が明かされている。ビジュアルには、Poppin’Partyの戸山香澄を中心に各バンドのメンバーが集結。PVではビジュアルに描かれたキャラクターたちが次々に登場していく。

劇場版「BanG Dream! Episode of Roselia I : 約束」

2021年公開予定

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

ストーリー原案：中村航、Craft Egg

総監督：柿本広大

監督：三村厚史

シリーズ構成：綾奈ゆにこ

脚本：柿本広大

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸

サブキャラクターデザイン：八森優香

モデリングディレクター：武内泰久

リギングディレクター：矢代奈津子

色彩設計：北川順子

撮影監督：井上麻梨

美術設定：成田偉保（草薙）

美術設定：梅津朋美（エディッツ）

音響監督：飯田里樹

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

湊友希那：相羽あいな

氷川紗夜：工藤晴香

今井リサ：中島由貴

宇田川あこ：櫻川めぐ

白金燐子：志崎樺音

劇場版「BanG Dream! FILM LIVE 2nd Stage」

2021年公開予定

スタッフ

原作：ブシロード

製作総指揮：木谷高明

企画プロデューサー：松浦裕暁

ストーリー原案：中村航

監督：梅津朋美（エディッツ）

脚本：柿本広大

キャラクター原案：ひと和、Craft Egg

アニメーションキャラクターデザイン：植田和幸

音楽プロデューサー：上松範康（Elements Garden）、藤田淳平（Elements Garden）

アニメーション制作：サンジゲン

キャスト

Poppin’Party

戸山香澄：愛美

花園たえ：大塚紗英

牛込りみ：西本りみ

山吹沙綾：大橋彩香

市ヶ谷有咲：伊藤彩沙

Afterglow

美竹蘭：佐倉綾音

青葉モカ：三澤紗千香

上原ひまり：加藤英美里

宇田川巴：日笠陽子

羽沢つぐみ：金元寿子

Pastel＊Palettes

丸山彩：前島亜美

氷川日菜：小澤亜李

白鷺千聖：上坂すみれ

大和麻弥：中上育実

若宮イヴ：秦佐和子

Roselia

湊友希那：相羽あいな

氷川紗夜：工藤晴香

今井リサ：中島由貴

宇田川あこ：櫻川めぐ

白金燐子：志崎樺音

ハロー、ハッピーワールド！

弦巻こころ：伊藤美来

瀬田薫：田所あずさ

北沢はぐみ：吉田有里

松原花音：豊田萌絵

ミッシェル：黒沢ともよ

Morfonica

倉田ましろ：進藤あまね

桐ヶ谷透子：直田姫奈

広町七深：西尾夕香

二葉つくし：mika

八潮瑠唯：Ayasa

RAISE A SUILEN

レイヤ：Raychell

ロック：小原莉子

マスキング：夏芽

パレオ：倉知玲鳳

チュチュ：紡木吏佐

(c)BanG Dream! Project (c)Craft Egg Inc. (c)bushiroad All Rights Reserved.