Yostarのスマートフォン向けアプリ『アズールレーン』を原作とした4コマコミックの新作TVアニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！』が、2021年1月より放送開始！ポスタービジュアルや最新ティザーPVが公開された。
アズールレーン公式Twitter(＠azurlane_staff)および、まんが4コマぱれっと(一迅社刊)にて連載されている4コマコミック『アズールレーン びそくぜんしんっ！』。可愛らしい艦船たちの母港での「日常」を魅力たっぷりと描いた作品が、新規ショートアニメーション作品として2021年1月より放送開始となる。
アニメ化にあたり、監督を神保昌登、脚本を佐藤裕、キャラクターデザインを萩原弘光、総作画監督を萩原弘光/斉藤健吾、アニメーション制作はYostar Pictures＆Studio CANDY BOXが担当する。
本作のポスタービジュアルでは、ジャベリン(cv. 山根希美)、綾波(cv. 大地葉)、ラフィー(cv. 長縄まりあ)、ニーミ(cv. 阿部里果)の表情が可愛く、キャラクターの個性が出ているデザインとなっている。
さらに、『アズールレーン びそくぜんしんっ！』のティザーPVも公開。ジャベリンたちの日常をチェックしてみよう。
●TVアニメーション『アズールレーン びそくぜんしんっ！』ティザーPV
TVアニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！』は、2021年1月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。
■TVアニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！』スタッフ
漫画：ホリ(まんが4コマぱれっと/一迅社刊)
原作：『アズールレーン』運営
監督：神保昌登
脚本：佐藤裕
キャラクターデザイン：萩原弘光
総作画監督：萩原弘光 / 斉藤健吾
美術監督：荒井和浩
色彩設計：濱岡幸治
撮影監督：北岡正
編集：REAL-T / 新見元希
音楽：Shade
音響監督：土屋雅紀
音響効果：倉橋裕宗
音響制作：デルファイサウンド
主題歌制作：ストレイキャッツ
主題歌：新田恵海「Longing for!」／榊原ゆい「まひるいろシエスタ」
製作：Yostar
制作：Yostar Pictures / studio CANDY BOX
制作協力：横浜アニメーションラボ
■TVアニメ『アズールレーン びそくぜんしんっ！』キャスト
ジャベリン：山根希美
綾波：大地葉
ラフィー：長縄まりあ
Z23：阿部里果
ほか
(C)Manjuu Co.,Ltd., Yongshi Co.,Ltd.& Yostar, Inc.／ホリ, 一迅社／Yostar Pictures, Inc.