ジーユーは、「モンスターハンター」シリーズと初めてとなるコラボレーション商品を、9月18日より全国のジーユー店舗及びオンラインストアで販売を開始する。

同コラボ商品は、雄大な自然の中でモンスターに立ち向かうハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」シリーズに登場するキャラクターや武器などをデザインしたラインナップで販売される。

シリーズを代表するモンスター「リオレウス」や、ハンター生活に欠かせない「肉焼きセット」、大剣「オオアギト」などの代表的な武器をモチーフに、メンズウエアを展開。また、大人気キャラクター「オトモアイルー」などシリーズファンに馴染みのある要素を、新聞紙のような風合いにアレンジしたデザインも用意しているという。

メンズ商品ラインナップ

最旬のファッショントレンドを取り入れた同コラボ商品のラインナップは、モノトーンを基調とし、赤やオレンジといったトレンドの差し色で構成。また、引き続き根強い人気であるストリートトレンドを取り入れ、袖のプリントや印象的なバックプリントのデザインなど、最旬のトレンドデザインで用意しているとのこと。

秋にかけて活躍するスウエットパーカやスウエットシャツをはじめ、今からも着られるグラフィックTシャツなど、日々のコーディネートに取り入れやすいラインナップがそろうという。

さらに、ジーユーオンラインストアで「モンスターハンター」シリーズコラボ商品を2点以上購入した人を対象に抽選で1,000名に、待望のハリウッド実写映画化として2021年公開予定の話題作「モンスターハンター」オフィシャルデザインのオリジナルマスクケースをプレゼントするとのこと。

(C)CAPCPM CO, LTD. ALL RIGHTS RESERVED.