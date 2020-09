NiziUが9月12日(土)放送の日本テレビ系音楽特番「THE MUSIC DAY」にてテレビ初歌唱を披露する。

NiziUはソニーミュージックとJYP Entertainmentによるオーディションプロジェクト「Nizi Project」から誕生した9人組ガールズグループ。日本テレビ系「スッキリ」に韓国より生出演したことはあるが、テレビでパフォーマンスを行うのはこれが初となる。番組で9人はデビュー曲「Make you happy」を歌唱予定。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY」

2020年9月12日(土)14:55~22:54

<出演者>

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / LiSA / [Alexandros] / 乃木坂46 / いきものがかり / V6 / 嵐 / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / Kis-My-Ft2 / Sexy Zone / ジャニーズWEST / King & Prince / NiziU / and more

総合司会:櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

NEXTゲート司会:バカリズム / 滝菜月(日本テレビアナウンサー)

総合プロデューサー 日本テレビ情報・制作局 江成真二氏コメント

日本中を熱狂の渦に巻き込んだ「NiziU」がついにテレビで初パフォーマンスします!

原石だった彼女たちがJ.Y. Parkの魔法で、どんな宝石へと成長したのか。

その歴史的瞬間をお届けします。視聴者の皆様、是非お見逃しなく。私も今から楽しみです。