韓国の「NAVER WEBTOON」にて約11年間の連載と共に29か国語に翻訳され、日本の「LINEマンガ」をはじめとする世界を唸らせたウェブコミックを原作とし、2020年10月からの放送開始が予定されているTVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』より、OP・ED主題歌情報やPV、メインキャスト5名のコメントなどが公開された。

本作のオープニング主題歌は、ジェジュンの新曲「BREAKING DAWN」、エンディング主題歌は、7人組K-POPガールズグループ・OH MY GIRLの新曲「Etoile」に決定した。

OP主題歌、ED主題歌ともに、日韓米をはじめとした世界各国でのアニメ展開にあわせて楽曲を制作。日本国内では日本語ver.、韓国では韓国語ver.、アメリカをはじめとした各国では英語ver.の楽曲となる。

◎ジェジュンのコメント

この度は、TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』のオープニングテーマを歌わせて頂くことになりとても嬉しく思っております。

さらに今回は日本語、韓国語、英語の3か国語で歌うというワールドワイドな展開にかなり責任を感じており、緊張しています。

「BREAKING DAWN」は今の世の中だからこその、希望をもって前に進もう!という前向きなメッセージを込めた楽曲です。

是非楽しみにしていてください。

◎OH MY GIRLのコメント

こんにちは OH MY GIRLです!

10月から公開となります、TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』のED主題歌を担当することになりました!

主人公のライもフランケンシュタインも魅力的ですし、アクションシーンも凄いですし、スケールの大きな物語だなと思います。

エンディングテーマ曲「Etoile」も日本語、韓国語、英語の3ヶ国語で歌いましたので、是非いろいろな国の方に聴いて頂けたら嬉しいです。

TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』10月から放送となります。

みなさん、楽しみに待っていてくださいね!

ジェジュン

OH MY GIRL

また、10月からの放送を前に、本編映像を使用したアニメPVを公開。今回のPVでは怒涛のアクションシーンの一部や、絶対的力を持つ存在である守護者「NOBLESSE」のライジェルが私立芸欄(イェラン)高等学校でスクールライフを送っている姿などが公開されている。

ライジェルと、彼を取り巻く人物たちの人間模様がどのように絡み合っていくのか、目が離せない展開に注目したい。

●TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』ティザーPV

●メインキャスト5名のコメントを紹介

◎カディス・エトラマ・デ・ライジェル役:新垣樽助のコメント

ライジェルはいつも無口です。

長い眠りについていた絶対的な力を持つ存在で、久しぶりに見る外の世界に強い興味を示しています。

でも、無口だから伝わりづらいです。

原作の漫画は多くの方々に読まれていると伺っています。そんな皆様にも、ここから新しくノブレスの世界に触れられる皆様にも、アニメーションならではのアクションや音の演出でハラハラ、ドキドキ楽しんで欲しいです。応援よろしくお願いします!

◎フランケンシュタイン役:平川大輔のコメント

フランケンシュタインは、主人公であるライジェル様が永い眠りにつく以前からの忠実なる執事であり、現在は作品の主な舞台となっている高校の理事長でもあります。シリアスなシーンと、時折入るコミカルなシーンとのギャップも見どころの一つとなっている作品です。たくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです。

◎M-21役:大西弘祐のコメント

今回M-21を演じさせて頂きます大西弘祐です。

彼は短気で口が悪く、無愛想。

ですが義理堅く、誰よりも仲間想いです。

迷いながらも不器用で真っ直ぐな彼の生き様を一緒に見届けられたら嬉しいです。

他にも個性豊かで素敵なキャラクター達が登場します!

男女共に楽しめる作品だと思います!!

お楽しみに!!

◎田代裕介役:岩崎諒太のコメント

田代裕介は明るく元気で真っ直ぐで仲間思いのTHE・男子!

クラスメイトの学(まなぶ)との日常のシーンはコミカルに。

でも仲間のピンチにはかっこよく決める!

とても人間味のある面白い役になってますので、様々な表情を見せる田代君をお楽しみに!

◎加瀬学役:浜田洋平のコメント

演じさせて頂いた加瀬学くんは、PC等のコンピューターが得意な普通の高校生です。

友達の裕ちゃんこと、田代裕介と普通の学校生活を送っていました。

この田代や加瀬はライにとっての日常の象徴だと個人的に思っていて、ありふれた学校生活を楽しく演じさせて頂きました!

シリアス有り、シュールな笑い有りの『NOBLESSE -ノブレス-』をお楽しみに!

TVアニメ『NOBLESSE -ノブレス-』は、2020年10月からの放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

