8月21日（金）から23日（日）にYouTubeで配信されるライブ番組「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」のラインナップが発表された。
「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」は新型コロナウイルスの感染拡大により開催が見送られたロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」に代わって配信される番組。The Chemical Brothers、電気グルーヴ、忌野清志郎、MAN WITH A MISSION、サカナクション、サンボマスター、椎名林檎、シーア、Radiohead、Red Hot Chili Peppersら過去に出演した豪華アーティスト陣のライブ映像、今年のオーディション企画「ROOKIE A GO-GO」を勝ち残り配信企画への出演権を獲得したアーティスト6組のライブ映像、GREEN STAGEに出演予定だったサンボマスターの撮り下ろしライブ映像「フジロック イズ ノットデッド」などを配信する。さらに今年のヘッドライナーとして出演予定だった電気グルーヴの新曲「Set you Free」のミュージックビデオも初公開される。
配信中はスーパーチャット機能を使った寄付の受付を行う。寄付金は一部手数料を引いた全額が、ライブエンタテインメント従事者支援基金「Music Cross Aid」および「国境なき医師団」へそれぞれ寄付される。
YouTube「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」
DAY 1
2020年8月21日（金）20:00～
2020年8月22日（土）9:00～（※リピート配信）
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
cero / 銀杏BOYZ / Hi-STANDARD / MAN WITH A MISSION / PUNPEE / TENDRE / Ｔ字路s
SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES
Asgeir / Dirty Projectors / ジャック・ホワイト / JET / ルイス・キャパルディ / Parquet Courts / The Lumineers / Travis
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
Cornelius / 平井大 / くるり / Superfly / THA BLUE HERB / YUKI
FROM ROOKIE A GO-GO
THE BAWDIES / Suchmos / Yogee New Waves
ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE
Bearwear / SARM
SELECTED HEADLINER PERFORMANCES
BLANKEY JET CITY / Foo Fighters / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT / The Stone Roses
DAY 2
2020年8月22日（土）18:00～
2020年8月23日（日）7:00～（※リピート配信）
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
クラムボン / eastern youth / GOMA & The Jungle Rhythm Section / 平沢進＋会人（EJIN） / ONE OK ROCK / RADWIMPS / サニーデイ・サービス
SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES
Anderson .Paak & The Free Nationals / エド・シーラン / Greensky Bluegrass / HAIM / Khruangbin / MAJOR LAZER / マーティン・ギャリックス / Primal Scream / Rhye / Superorganism / Them Crooked Vultures
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
電気グルーヴ / DYGL / 井上陽水 / never young beach / ザ・ルースターズ / 椎名林檎 / toconoma / ユニコーン
SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES
American Football / G. Love & Special Sauce / カマシ・ワシントン / LCD Soundsystem / マック・デマルコ / Of Monsters and Men / One Day As A Lion / VAUDOU GAME / Wilco
FROM ROOKIE A GO-GO
D.A.N. / King Gnu / MONO NO AWARE / 思い出野郎Aチーム / サンボマスター
ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE
GAME CENTER / MOSHI
FUJI ROCK LEGENDS
忌野清志郎
SELECTED HEADLINER PERFORMANCES
BECK / The Chemical Brothers / Radiohead / シーア
DAY 3
2020年8月23日（日）18:00～
2020年8月24日（月）7:00～（※リピート配信）
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
Cocco / EGO-WRAPPIN' / エレファントカシマシ / MISIA / 折坂悠太 / サカナクション / toe
SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES
Chvrches / deadmau5 / FKA twigs / ゲイリー・クラーク・ジュニア / ジェイムス・ブレイク / サンダーキャット / ビンス・ステープルズ / ウィルコ・ジョンソン / The xx
SELECTED JAPANESE PERFORMANCES
BRAHMAN / ELLEGARDEN / THE HIGH-LOWS / jizue / 渋さ知らズオーケストラ / Yellow Magic Orchestra
FUJI ROCK LEGENDS
ジョー・ストラマー
FROM ROOKIE A GO-GO
ASIAN KUNG-FU GENERATION / Tempalay / 突然少年
ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE
American Dream Express / 草田一駿
LIVE
サンボマスター
SELECTED HEADLINER PERFORMANCES
Beastie Boys / Coldplay / The Cure / Oasis / Red Hot Chili Peppers
MUSIC VIDEO
電気グルーヴ New Song 「Set You Free」
※AsgeirのAはアキュートアクセント付き、MOSHIのOはウムラウト付きが正式表記。