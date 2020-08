8月21日(金)から23日(日)にYouTubeで配信されるライブ番組「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」のラインナップが発表された。

「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」は新型コロナウイルスの感染拡大により開催が見送られたロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL '20」に代わって配信される番組。The Chemical Brothers、電気グルーヴ、忌野清志郎、MAN WITH A MISSION、サカナクション、サンボマスター、椎名林檎、シーア、Radiohead、Red Hot Chili Peppersら過去に出演した豪華アーティスト陣のライブ映像、今年のオーディション企画「ROOKIE A GO-GO」を勝ち残り配信企画への出演権を獲得したアーティスト6組のライブ映像、GREEN STAGEに出演予定だったサンボマスターの撮り下ろしライブ映像「フジロック イズ ノットデッド」などを配信する。さらに今年のヘッドライナーとして出演予定だった電気グルーヴの新曲「Set you Free」のミュージックビデオも初公開される。

配信中はスーパーチャット機能を使った寄付の受付を行う。寄付金は一部手数料を引いた全額が、ライブエンタテインメント従事者支援基金「Music Cross Aid」および「国境なき医師団」へそれぞれ寄付される。

YouTube「FUJI ROCK FESTIVAL'20 LIVE ON YOUTUBE」

DAY 1

2020年8月21日(金)20:00~

2020年8月22日(土)9:00~(※リピート配信)

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

cero / 銀杏BOYZ / Hi-STANDARD / MAN WITH A MISSION / PUNPEE / TENDRE / T字路s

SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES

Asgeir / Dirty Projectors / ジャック・ホワイト / JET / ルイス・キャパルディ / Parquet Courts / The Lumineers / Travis

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

Cornelius / 平井大 / くるり / Superfly / THA BLUE HERB / YUKI

FROM ROOKIE A GO-GO

THE BAWDIES / Suchmos / Yogee New Waves

ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE

Bearwear / SARM

SELECTED HEADLINER PERFORMANCES

BLANKEY JET CITY / Foo Fighters / THEE MICHELLE GUN ELEPHANT / The Stone Roses

DAY 2

2020年8月22日(土)18:00~

2020年8月23日(日)7:00~(※リピート配信)

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

クラムボン / eastern youth / GOMA & The Jungle Rhythm Section / 平沢進+会人(EJIN) / ONE OK ROCK / RADWIMPS / サニーデイ・サービス

SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES

Anderson .Paak & The Free Nationals / エド・シーラン / Greensky Bluegrass / HAIM / Khruangbin / MAJOR LAZER / マーティン・ギャリックス / Primal Scream / Rhye / Superorganism / Them Crooked Vultures

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

電気グルーヴ / DYGL / 井上陽水 / never young beach / ザ・ルースターズ / 椎名林檎 / toconoma / ユニコーン

SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES

American Football / G. Love & Special Sauce / カマシ・ワシントン / LCD Soundsystem / マック・デマルコ / Of Monsters and Men / One Day As A Lion / VAUDOU GAME / Wilco

FROM ROOKIE A GO-GO

D.A.N. / King Gnu / MONO NO AWARE / 思い出野郎Aチーム / サンボマスター

ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE

GAME CENTER / MOSHI

FUJI ROCK LEGENDS

忌野清志郎

SELECTED HEADLINER PERFORMANCES

BECK / The Chemical Brothers / Radiohead / シーア

DAY 3

2020年8月23日(日)18:00~

2020年8月24日(月)7:00~(※リピート配信)

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

Cocco / EGO-WRAPPIN' / エレファントカシマシ / MISIA / 折坂悠太 / サカナクション / toe

SELECTED INTERNATIONAL PERFORMANCES

Chvrches / deadmau5 / FKA twigs / ゲイリー・クラーク・ジュニア / ジェイムス・ブレイク / サンダーキャット / ビンス・ステープルズ / ウィルコ・ジョンソン / The xx

SELECTED JAPANESE PERFORMANCES

BRAHMAN / ELLEGARDEN / THE HIGH-LOWS / jizue / 渋さ知らズオーケストラ / Yellow Magic Orchestra

FUJI ROCK LEGENDS

ジョー・ストラマー

FROM ROOKIE A GO-GO

ASIAN KUNG-FU GENERATION / Tempalay / 突然少年

ROOKIE A GO-GO 2020 LIVE

American Dream Express / 草田一駿

LIVE

サンボマスター

SELECTED HEADLINER PERFORMANCES

Beastie Boys / Coldplay / The Cure / Oasis / Red Hot Chili Peppers

MUSIC VIDEO

電気グルーヴ New Song 「Set You Free」

※AsgeirのAはアキュートアクセント付き、MOSHIのOはウムラウト付きが正式表記。