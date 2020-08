『BanG Dream!(バンドリ!)』発のボーイズバンド・Argonavisの1stアルバム『Starry Line』が8月11・12日付のオリコンデイリーアルバムランキングでTOP3入りしたと発表された。

Argonavisの1stアルバム『Starry Line』は田淵智也が作詞・作曲を手がけたTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』OPテーマ『星がはじまる』を始め、ASH DA HERO、Shinji(シド)、SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK’D/S.T.U.W)といったアーティストによる楽曲の数々が収録されたアルバム。今回、8月11日付で2位、8月12日付で3位と2日連続でTOP3入りを果たした。

