Kis-My-Ft2の新曲「ENDLESS SUMMER」のミュージックビデオが、デビュー9周年を迎えた本日8月10日にYouTubeで公開された。

「ENDLESS SUMMER」はKis-My-Ft2が9月16日にリリースするニューシングルの表題曲で、現在放送中の美 少年(ジャニーズJr.)主演のテレビ朝日系ドラマ「真夏の少年~19452020」の主題歌。MVは太陽と青空の下、白い衣装でさわやかに踊る7人の姿が印象的な映像作品となっている。またKis-My-Ft2は本作のテーマを“原点回帰”としており、MVにデビュー曲「Everybody Go」をオマージュした演出やダンスの振り付けを取り入れている。

さらにMVと併せてシングルのジャケットと収録内容も公開された。ジャケットは夏を感じさせるポップな仕上がりとなっている。本作はDVD付きの初回限定盤AとB、CDのみの通常盤の3形態が用意され、AのDVDには表題曲のミュージックビデオとメイキング、Bには特別企画「KIS-MY-TV ~超マニアッククイズ~」と3月にリリースされた最新アルバム「To-y2」の収録曲「Positive Man」のMVをそれぞれ収録。通常盤のCDには初回限定盤と共通する表題曲とカップリング曲「Sailing」の2曲のほか、「Catapult」「Let you go」「ENDLESS SUMMER -盆踊り ver.-」の3曲が追加で収められる。

Kis-My-Ft2「ENDLESS SUMMER」収録内容

初回限定盤A

CD

01. ENDLESS SUMMER

02. Sailing

DVD

・ENDLESS SUMMER MUSIC VIDEO

・ENDLESS SUMMER メイキングドキュメント

初回限定盤B

CD

01. ENDLESS SUMMER

02. Sailing

DVD

・KIS-MY-TV ~超マニアッククイズ~

・Positive Man MUSIC VIDEO

通常盤

CD

01. ENDLESS SUMMER (テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「真夏の少年~19452020」)

02. Sailing(コーワ「ウナコーワエース」CMソング)

03. Catapult

04. Let you go

05. ENDLESS SUMMER -盆踊り ver.-