2020年10月から放送となるTVアニメ『A3!』SEASON AUTUMN ＆ WINTERのオープニング＆エンディングCDの発売が決定した。オープニングCDは10月21日、エンディングCDは11月25日のリリースとなる。

オープニング楽曲はSEASON SPRING ＆ SUMMERに続き大石昌良が制作を担当し、歌唱はA3ders!［佐久間咲也、皇 天馬、摂津万里、月岡 紬 (cv. 酒井広大、江口拓也、沢城千春、田丸篤志］が行う。

そして、エンディング楽曲は秋組［摂津万里、兵頭十座、七尾太一、伏見 臣、古市左京 (cv. 沢城千春、武内駿輔、濱 健人、熊谷健太郎、帆世雄一)］が歌う「ZERO LIMIT」、冬組［月岡 紬、高遠 丞、御影 密、有栖川 誉、雪白東 (cv. 田丸篤志、佐藤拓也、寺島惇太、豊永利行、柿原徹也)］が歌う「Thawing」となる。

楽曲制作は春夏同様いままでの各組のユニットテーマを担当していたクリエイターが担当しており、秋組はR・O・N、冬組はElements Gardenより作詞は織田あすか、作・編曲は藤田淳平が務める。

さらに、8月28日(金)23:30からの放送が予定されている「A3! Blooming RADIO」のゲストに大石昌良のゲスト出演が決定。OPテーマのTVサイズが初解禁予定となっているので、こちらも注目しておきたい。

TVアニメ『A3!』SEASON AUTUMN ＆ WINTERは2020年10月より放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)A3! ANIMATION PROJECT