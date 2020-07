フジテレビの動画配信サービス・FODでは、8月5日から再開される『2020JリーグYBCルヴァンカップ』の注目カードをライブ配信することを決定した。

『ルヴァンカップ』は、J1リーグ、天皇杯と並ぶ国内サッカー3大タイトルの1つ。グループステージ、プレーオフステージ、プライムステージからなる大会方式で行われる。

今シーズンは、2月26日に予定されていたグループステージ第2節以降、新型コロナウイルスの影響で試合が延期されていたが、8月5日から再開が決定。プレーオフステージを廃止とし、グループステージの組み合わせは継続されるものの、Bグループの松本山雅を除く1回戦総当たりとなり、各グループ上位1チームと同2位の中の最上位、計5チームがプライムステージに進出。ACL出場チーム(横浜F・マリノス、FC東京、ヴィッセル神戸)を加えて、全試合一発勝負のトーナメントが開催される(準々決勝と準決勝もホーム&アウェー開催ではなく1試合のみ)。

第2節の最注目カードは、名門・鹿島アントラーズと前回覇者・川崎フロンターレの強豪対決。第3節では、“キング・カズ”こと三浦知良を擁して13年ぶりに大会へ参戦する横浜FCに注目。対する北海道コンサドーレ札幌は惜しくも準優勝に終わった前回大会の悔しさをバネに初のタイトル獲得へ突き進みたいところだ。

FODでは、準決勝までの注目カードをライブ配信。スケジュールは、以下のとおり。

■グループステージ

8月5日:

18:20~ Aグループ 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ(※試合直前練習&見どころ)

18:50~ Aグループ 鹿島アントラーズ vs 川崎フロンターレ

18:50~ Bグループ セレッソ大阪 vs 浦和レッズ

8月12日:

18:50~ Aグループ 名古屋グランパス vs 川崎フロンターレ

18:50~ Cグループ 北海道コンサドーレ札幌 vs 横浜FC

■準々決勝

9月2日:3試合

■準決勝

10月7日:1試合