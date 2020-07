歌手・浜崎あゆみの自身初となる無観客オンラインライブ「ayumi hamasaki PREMIUM LIMITED LIVE A ~夏ノトラブル~」が、25日19時よりテレビ&ビデオエンターテインメント・ABEMAで独占配信された。

浜崎あゆみが無観客オンラインライブ「ayumi hamasaki PREMIUM LIMITED LIVE A ~夏ノトラブル~」開催

ライブは「Mad World」で幕を開け、「WHATEVER」、「And Then」、「Last angel」と続けて美しい歌声を披露。そして、ダンサーたちの華麗なパフォーマンスの後、「monochrome」、「eternal」、続く「End roll」は、同楽曲をカバーしたmiccieとのコラボで届けた。

そして、「talkin' 2 myself」、「Survivor」、「Startin'」、「Love song」、「NOW & 4EVA」を披露し、圧巻のパフォーマンスとオンラインライブならではの映像で魅了。本編最後にパフォーマンスメンバーを紹介し、「ありがとうございました!」と視聴者に感謝した。

アンコールでは、「BLUE BIRD」、「MY ALL」を笑顔を見せながら披露。サポートメンバーやスタッフ、視聴者に感謝し、「また近い未来、ステージでみなさんと一緒に過ごせることを楽しみにしています。その日までみんな健康で元気で笑顔でいてください!」と呼びかけた。

そして、ステージに1人で立ち、7月5日にリリースしたニューシングル「オヒアの木」を初披露。同楽曲は、昨年末に出産をしたことを公表し、母となった浜崎が初めて愛する我が子のために書き下ろしたバラードソングで、デビュー以来一貫して楽曲タイトルを英語にしてきた浜崎にとって、自身初となる日本語タイトルということも大きな話題を呼んでいる。

さらに、ダブルアンコールで「The Show Must Go On」をダンサーとともに力強いパフォーマンスで届けた浜崎。「今日は本当にありがとうございました。ありがとう! ありがとうございました!」と感謝の言葉を繰り返し、約1時間半のライブを締めくくった。

同ライブは、ABEMAの「PayPerView」で25日19時より独占配信配信。8月1日24時まで見逃し配信で視聴することもできる。

■「ayumi hamasaki PREMIUM LIMITED LIVE A ~夏ノトラブル~」セットリスト

1.Mad World

2.WHATEVER

3.And Then

4.Last angel

5.monochrome

6.eternal

7.End roll

8.talkin' 2 myself

9.Survivor

10.Startin'

11.Love song

12.NOW & 4EVA

EN1.BLUE BIRD

EN2.MY ALL

EN3.オヒアの木

WEN.The Show Must Go On

※ENはアンコール、WENはダブルアンコール

