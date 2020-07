声優・水瀬いのりが2020年7月25日(土)に、ニコニコ生放送/YouTube Liveにて、「Inori Minase LIVE TOUR 2020 We Are Now」振替特番を実施する。

今年6月から開催予定だった3度目のライブツアー「Inori Minase LIVE TOUR 2020 We Are Now」だが、新型コロナウイルス感染症の拡大状況を鑑み、横浜アリーナを含む全5公演の中止が発表されている。

そんなライブツアーのファイナル・横浜アリーナ公演当日となる7月25日(土)17時より、ニコニコ生放送、YouTube Liveにて振替特番を実施。今回のツアーで披露される予定だった楽曲を、過去のライブ映像をまじえながらセットリスト形式で発表していく。参加予定だった人はもちろん、誰でも視聴可能なプログラムとなっているので、ファンとの繋がりをテーマにした「We Are Now」をぜひオンラインで楽しみたい。

さらに、ツアータイトルにもなっている楽曲「僕らは今」のミュージックビデオを新規に制作し、番組内で初公開する予定。現在、水瀬いのりオフィシャルファンクラブ「いのりまち」会員限定にて、ミュージックビデオ内で使用する写真が募集中となっているので、こちらもチェックしておきたい。

■水瀬いのり「Inori Minase LIVE TOUR 2020 We Are Now」振替特番 supported by animelo mix

【出演】水瀬いのり、鷲崎健

【配信日時】2020年7月25日(土)17:00〜

【視聴プラットフォーム】ニコニコ生放送、YouTube Live