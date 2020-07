ソニーミュージックとJYPの合同オーディション・プロジェクト「Nizi Project」から生まれた9人組グローバル・ガールズグループ・NiziU(ニジュー)。Digital Mini Album『Make you happy』を配信限定でリリースし、国内音楽配信サイトにて64冠を達成した。また、NiziU初のミュージックビデオ(MV)が、公開開始3日で2,000万回再生突破を突破した。

『Make you happy』は、iTunes Storeでは記録的な予約が入り、配信直後早々iTunes 総合トップアルバム・ランキング1位を獲得。その後もApple Musicをはじめ大手音楽配信サイトで軒並み1位を獲得、LINE MUSICやAWAなどの音楽サブスクリプション・サービスではランキングのTOP 4をDigital Mini Album『Make you happy』収録の4曲で独占。オリコンのデイリー デジタルシングル(単曲)ランキング(6月30日付)でも、表題曲「Make you happy」1位、その他3曲の収録曲が「Boom Boom Boom」3位、「虹の向こうへ」4位、「Baby I'm a star」6位にランクインする快挙を成し遂げた。

結果、配信開始3日間で国内音楽配信サイトにて、シングル・アルバムランキング1位の合算で64冠(ソニーミュージック調べ)を達成した。

韓国でも、Melonやgenieといった大手音楽配信サイトでJ-POPチャート1位に。7月1日にはグローバル配信もスタートし、早速香港や台湾、マレーシア、シンガポール、タイ、インドネシアなどでiTunes J-POPランキング1位を獲得。しかも、Apple Musicのトップ100:グローバル(グローバルチャート)に「Make you happy」が23位にランクインし、いよいよアジア圏のみならず世界的なヒットとなりつつある。

そしてプレデビューを記念し、NiziU初のMV「Make you happy」が6月30日にYouTube公開されたが、これが公開開始後3日間で日本人ガールズグループとして異例の2,000万回再生を突破、現在2,200万回再生超えを記録している。

NiziU誕生のきっかけとなった「Nizi Project」は、“虹” のようにメンバーそれぞれの個性が様々な色を放つようなガールズグループを発掘・育成し、世に輩出することを目的としたオーディション・プロジェクトだが、まさにその理念をそのまま具現化したかのような、一人ひとりの魅力がカラフルに光り輝く彼女たちの“旬”を詰め込んだ作品に。それぞれ別々のロケーションで歌い踊りながら、ステージセットの組まれたMV現場へと向かい、そこで虹色のゲートをくぐるとNiziUに変身。約1年かけて鍛え抜いたキュートでありながらもキレのあるダンスを披露している。

今回、J.Y. Park氏が仕掛ける新たなガールズグループ・NiziUのトリガーとなるのが “縄跳びダンス”。「Make you happy」のサビで、手を回し軽快にジャンプするコリオグラフィーが、既にファイナルステージのパフォーマンスやテレビ番組をきっかけに注目を集めている。

7月1日にはNiziUのオフィシャルTikTokアカウントが開設され、各メンバーの “縄跳びダンス” 動画が投稿され始めると一気に過熱。現在TikTokアカウント開設後2日間で45万フォロワーを獲得し、著名人を含む“縄跳びダンス”動画が多数見受けられる状況となっている。