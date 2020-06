武田真治がデビュー30周年記念アルバム「BREATH OF LIFE」を9月9日にリリースする。

当初このアルバムは5月27日にリリース予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で発売延期になっていた。アルバムとしては1996年リリースの「OK!」以来約24年2カ月ぶりの作品となり、サックスプレイヤーとしてのみならず、武田のさまざまな魅力を詰め込んだ1枚に。武田が筋トレをメインとしたダイエット方法を提唱する企画「武田真治の筋肉リズム体操」のテーマ曲「Fight for Love」「East Knight」のフルバージョン、主演映画「今日からヒットマン」のテーマ曲「The Hitman」、NHK総合テレビ「ニュースきょう一日」のテーマ曲「Into the ZONE」、俳優の内田朝陽との共作曲「Mission in Fever」、藤井尚之(F-BLOOD)とのツインサックスが冴える「Steppin' Wolf」などが収録される。CD盤にはボーナストラックとして、武田、Shiho、TJOのユニット・BLADES OUTが2017年に発表した「another sky」が収められる。

アルバムの予約特典として、対象店舗では武田の筋肉とサックスを持つ姿を堪能できる生写真を用意。楽天での購入者には武田の直筆サイン入りの生写真がプレゼントされる。アルバムを携えてのライブも予定されており、9月12日に愛知・名古屋ブルーノートにてShihoをゲストに迎えてのライブが行われるほか、東京でのアニバーサリーライブが2021年3月に開催予定。

なお、先日武田は自身のYouTube公式チャンネルを開設。第1弾として武田がボーダーのタンクトップを着用し、テレビアニメ「北斗の拳」のオープニングテーマとして知られるクリスタルキング「愛をとりもどせ!!」を熱唱する映像が公開されている。

武田真治「BREATH OF LIFE」収録曲

01. Fight for Love

02. The Hitman

03. lux illumina

04. Hands Up!!~Are you gonna be as One?~

05. Wonderland Tonight feat.Shiho

06. Monkey Panic

07. Epiphany

08. Mission in Fever

09. Into the ZONE

10. Steppin' Wolf feat.Naoyuki Fujii

11. Deep Breath

12. East Knight

<ボーナストラック>

13. another sky (by BLADES OUT)(CDのみ収録)

武田真治 featuring Shiho「武田真治 LIVE 2020 guest Shiho 」

2020年9月12日(土)愛知県 名古屋ブルーノート

[1st STAGE]

OPEN 17:00 / START 18:00



[2nd STAGE]

OPEN 20:00 / START 20:45