6月20・21日配信の「D4DJ Sound Only Live」とその直前生放送の番組ページが公開された。

「D4DJ Sound Only Live」キャンペーン

今回、「D4DJ Sound Only Live」と直前生放送の番組ページが公開され、また開催を記念してD4DJ Groovy Mix公式Twitterにて、抽選で6名に非売品「ユニット別アクリルボード(全6種の内いずれか1種)」が当たるフォロー&RTキャンペーンが開始された。詳細は公式サイトにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.