6月22日(月)19:00よりTBS系で放送される「CDTVライブ!ライブ!」の4時間拡大版の出演アーティスト第1弾が発表された。

「CDTVライブ!ライブ!」はアーティスト自身が作り上げるステージをまるごと生中継することをコンセプトに3月にスタートした音楽番組。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で4月よりスタジオ収録などを見合わせていたため、昨日6月15日のオンエアが約2カ月半ぶりの生放送となった。

22日の出演者第1弾として発表されたのはAI、あいみょん、蒼井翔太、King & Prince、King Gnu、サンボマスター、ジャニーズWEST、JUJU、SUPER BEAVER、SixTONES、SEKAI NO OWARI、BiSH、Hey! Say! JUMP、宮野真守、milet、LiSA、wacci、WANIMAの18組。このうち宮野真守と蒼井翔太、サンボマスターとBiSHは日本を代表する名曲を届けるコーナー「名曲ライブ!ライブ!」に登場し、コラボレーションを披露。全国各地のさまざまな場所からライブを行う「出張ライブ!ライブ!」のコーナーではKing & Prince、JUJU、WANIMA、wacciがパフォーマンスを見せる。AIや視聴者がリモートで「ハピネス」を歌唱する「ハピネス企画」は今回スタジオで実施される。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2020年6月22日(月)19:00~22:57

<出演者>

AI / あいみょん / 蒼井翔太 / King & Prince / King Gnu / サンボマスター / ジャニーズWEST / JUJU / SUPER BEAVER / SixTONES / SEKAI NO OWARI / BiSH / Hey! Say! JUMP / 宮野真守 / milet / LiSA / wacci / WANIMA / and more