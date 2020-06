浜崎あゆみが8月26日にリリースするライブBlu-ray / DVD「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2019-2020 ~Promised Land~ A」のダイジェスト映像が、本日6月6日18:00よりYouTubeにてプレミア公開される。

「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2019-2020 ~Promised Land~ A」は昨年の大みそかに東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたカウントダウンの模様を収録した作品。ダイジェスト映像は浜崎本人と出演ダンサー陣による副音声付きの内容で、パフォーマンスに加えトークも楽しめる。映像の公開は明日6月7日17:59までの24時間限定なのでファンはチェックをお忘れなく。

浜崎あゆみ「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2019-2020 ~Promised Land~ A」収録曲

01. LABYRINTH

02. The Judgement Day

03. Happening Here

04. Fly high

05. UNITE!

06. starting over

07. GET IN GEAR!

08. snowy kiss

09. sending mail

10. Missing

11. SAKURA

12. Marionetter -prelude-

13. Marionette

14. ayu-ro Mega-Mix

15. identity

16. decision

17. WARNING

18. how beautiful you are

19. Song 4 u

20. evolution

21. Mirrorcle World

22. Love song

23. teens -acoustic version

24. Trauma~AUDIENCE~everywhere nowhere~flower garden~Humming 7/4

25. Boys & Girls

26. MY ALL

27. until that Day...