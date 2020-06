BiSHが7月8日にリリースするベストアルバム「FOR LiVE -BiSH BEST-」の収録曲が明らかになった。

「FOR LiVE -BiSH BEST-」はBiSH初のベストアルバムで、この作品によるエイベックスおよびWACKの収益全額は全国の70以上のライブハウスに寄付される。本作にはBiSHとして初めて発表した楽曲「スパーク」「BiSH -星が瞬く夜に-」、代表曲「オーケストラ」「プロミスザスター」、昨年11月リリースの最新シングル「KiND PEOPLE」「リズム」など全27曲を2枚組で収録。初回生産限定のみで販売され、ダウンロード配信やサブスク配信などは一切行われない。

またBiSHのYouTube公式チャンネルでは、昨年の全国ツアー「NEW HATEFUL KiND TOUR」のうち中止となった松山公演のチケット購入者を招待して行われたフリーライブ「Thank you for KiND PEOPLE FREE LiVE in Matsuyama」第1部から、「ALL YOU NEED IS LOVE」のライブ映像が公開された。

BiSH「FOR LiVE -BiSH BEST-」収録曲

DISC 1

01. スパーク

02. BISH -星が瞬く夜に-

03. MONSTERS

04. OTNK

05. beautifulさ

06. ALL YOU NEED IS LOVE

07. DEADMAN (2nd)

08. オーケストラ

09. 本当本気

10. プロミスザスター

11. GiANT KiLLERS

12. Nothing.

13. My landscape

14. SMACK baby SMACK

15. JAM

DISC 2

01. PAiNT it BLACK

02. Life is beautiful

03. HiDE the BLUE

04. NON TiE-UP

05. stereo future

06. 遂に死

07. I am me.

08. DiSTANCE

09. MORE THAN LiKE

10. GRUNGE WORLD

11. KiND PEOPLE

12. リズム