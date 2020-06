DISH//が本日6月2日より、「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」の公式ミュージックビデオクリエイターを募集するキャンペーンをTikTokで実施する。

アーティストが一発撮りのパフォーマンスを披露するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」は、あいみょんが2017年に楽曲提供した「猫」をDISH//のボーカル・北村匠海がメンバーアレンジのアコースティックバージョンで披露したもの。3月の公開から2カ月あまりで1600万再生を記録し、4月には楽曲が配信リリースされるなど、大きな反響を集めている。

TikTokとのコラボで行われる今回の企画「『#あなたもMVクリエイター』チャレンジ」は「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」を使用した動画をユーザーから募集するもので、ハッシュタグ「#あなたもMVクリエイター」を付けて投稿することで参加できる。投稿された動画の中から優秀なクリエイターの作品が選出され、後日その作品を原案とした同曲の公式MVが制作される。応募期間は6月19日まで。詳細は企画の特設ページで確認を。