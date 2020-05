尾田栄一郎原作によるTVアニメ「ONE PIECE」のコンピレーションアルバム「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」より、HIKAKIN&SEIKINによる「ウィーアー!」のミュージックビデオが解禁。またルフィ役の田中真弓、ウソップ役の山口勝平のコメント動画が到着した。

TVアニメ「ONE PIECE」の歴代主題歌を、UUUM所属の動画クリエイター陣がカバーした「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」。「ウィーアー!」のミュージックビデオはHIKAKIN&SEIKINのレコーディング風景と、アニメのオープニングやイーストブルー編の映像が組み合わされた。

田中と山口のコメントは「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」特設サイトおよび「ONE PIECE」スタッフの公式Twitterで公開。CDを聞いて田中は「それぞれの雄たけびが聞こえて嬉しかったよ。感動した!お前たちは俺の仲間だ!」と述べ、山口は「どうして誰も俺の歌をカバーしない。『そげキング(ヒーロー)のうた』というのがあるんだ!」と自らのキャラクターソングに触れた。

「ONE PIECE MUUUSIC COVER ALBUM」収録曲

「ウィーアー!」HIKAKIN&SEIKIN

「Believe」ラトゥラトゥ(タケヤキ翔×マイキ)

「ヒカリへ」リクヲ from アバンティーズ

「memories」JENNI

「BON VOYAGE!」ぁぃぁぃ

「ウィーゴー!」んだほ&ぺけたん from Fischer's

「ココロのちず」TOSHIMITSU

「Jungle P」おるたなChannel

「エターナルポーズ」imiga、タイガ、わたこう

「Dear friends」竹渕慶

「OVER THE TOP」TTJ



※商品内容、曲順、アーティスト変更になる可能性あり。

(c)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション (c)UUUM