昨年行われたサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の練習生だった本田康祐、中川勝就、浦野秀太、佐野文哉の4名による新グループ・OWV(オウブ)が始動する。

4月11日に吉本興業所属とグループ結成を発表した彼ら。新型コロナウイルス感染症拡大による自粛期間中にはInstagramでWebラジオ「ほなうさラジオ」を配信し、ファンを楽しませていた。今回発表されたグループ名のOWVには“Our only Way to get Victory~勝利を掴む僕たちだけの道~ 誰にも真似することのできない唯一無二のグループとなり、この世界で勝利を掴む”というメンバーの強い思いが込められている。

OWVは6月3日(水)19:00よりGYAO!で特番「OWV グループ結成記念生配信特番」を生配信し、グループ結成秘話や今後の活動について語る。番組では重大発表も予定されているとのこと。

本田康祐 コメント

僕の誕生日である4月11日にグループ結成の発表をさせていただいてから、こうしてようやく新たな活動のスタートを伝えることができて嬉しく思っています。僕らには“やりたいこと”がすでに固まっています。

OWVの音楽、発信していくものを楽しみにしていてほしいですし、これから先も、僕たちだけの道を一緒に歩んでくださると嬉しいです。

中川勝就 コメント

今まで長い間待ってくれていたファンの方々、本当にありがとうございます。「PRODUCE 101 JAPAN」で学んだ、団結力の重要性は、今後OWVで活動する上で、大きく生かされると思っています。

精一杯ファンの方を笑顔にして、幸せを届けられるように頑張ります。

浦野秀太 コメント

「PRODUCE 101 JAPAN」のときから応援してくださっている方々、本当にありがとうございます。今回、新たなスタートラインに立ったので、初心を忘れずにOWV一丸となって、より高みを目指して頑張っていきます。

これからも変わらず応援よろしくお願いします!

佐野文哉 コメント

一度はファンの皆さんに不安な想いをさせてしまったと思いますが、今こうして信頼できる仲間とスタートを切ることができたので、これからも見守っていただけたら嬉しいです。僕たちは個を高めて欠点を補っていきます。

ファンの皆様も、僕たちと同じ熱量でついてきていただけたら嬉しいです。

GYAO!「OWV グループ結成記念生配信特番」

配信日時:2020年6月3日(水)19:00~19:45(予定)

配信URL:https://yahoo.jp/FEPg9P

<出演者>

OWV(本田康祐 、中川勝就 、浦野秀太 、佐野文哉)

MC:屋敷裕政(ニューヨーク)