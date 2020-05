スマートフォン用ゲーム『ドールズフロントライン』より、「UMP9」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年11月に発売されることが決定した。価格は5,364円(税抜)。

「ねんどろいど UMP9」は、404小隊の最強選手「UMP9」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「通常顔」「照れ顔」「得意げな顔」の3種が用意されている。

また、オプションパーツとして「閃光手榴弾」のほか、彼女の象徴となる「UMP9」も付属。

(C) SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C) SUNBORN Japan Co., Ltd.