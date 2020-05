サードパーソン・シューティングの『フォートナイト』より「ねんどろいど ピンクのクマちゃん」が登場する。2020年7月発売予定で、価格は4,727円(税抜)。

「ピンクのクマちゃん」は『フォートナイト』で使用できるキャラクターの見た目を変えるスキン。ゲーム内で販売された「ロイヤルハートセット」に同スキンが含まれている。実際の商品は、さまざまなシーンを再現できるよう、フル可動仕様となっている。

また、同梱されているツルハシ「レインボースマッシュ」で壁を壊す瞬間や「ハンドキャノン」で敵を狙っている時のポージングも楽しめる。グライダーの一つである「ビーチパラソル」も付属する。

(C)2020 Epic Games, Inc. Fortnite and its logo are registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere.