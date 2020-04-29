渡辺航「弱虫ペダル」のスピンオフ「SPARE BIKE」を原作とした「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」のイラストキービジュアルが解禁。さらに泉田塔一郎役で知られる、舞台版「弱虫ペダル」最多出演の河原田巧也が“ライドアドバイザー”として参加することが決定した。

「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」は、西田シャトナーが演出と脚本を務め、2012年より上演されている舞台版「弱虫ペダル」の新作公演。7月7日から12日まで東京・天王洲 銀河劇場、7月18日・19日に大阪・南海浪切ホールにて上演される。

「舞台『弱虫ペダル』 SPARE BIKE篇～Heroes～」

日程：2020年7月7日（火）～7月12日（日）

会場：東京都 天王洲 銀河劇場



日程：2020年7月18日（土）～7月19日（日）

会場：大阪府 南海浪切ホール

スタッフ

原作：渡辺航「弱虫ペダル」（秋田書店『週刊少年チャンピオン』連載）

演出・脚本：西田シャトナー

音楽：manzo

ライドアドバイザー：河原田巧也

キャスト

小野田坂道：糠信泰州

巻島裕介：近藤頌利

金城真護：武藤賢人

福富寿一：勇翔

荒北靖友：時人

東堂尽八：遼太郎

新開隼人：後藤大

待宮栄吉：松田昇大

井尾谷諒：田内季宇

石垣光太郎：藤原隆介

小関将：小野健斗



糸川修作：伊藤玄紀

寒咲通司：村上渉



パズルライダー

伊藤玄紀、村上渉、田上健太、山口拳生

(c)渡辺航（秋田書店）2008 (c)渡辺航（秋田書店）2008／ 舞台『弱虫ペダル』製作委員会