日本テレビ系『金曜ロードSHOW!』(毎週金曜21:00~)では、5月22日に映画『名探偵ピカチュウ』を、本編ノーカットで地上波初放送する。

人気キャラクター・ピカチュウが、ハリウッドで初の実写映画デビューを飾った同作。人とポケモンが共に寄り添いながら暮らす街・ライムシティが舞台で、そこに行方不明の父親を捜しに訪れた青年ティムは、稲妻のような尻尾、赤い頬、鮮やかな黄色い毛、ふわふわボディの名探偵ピカチュウと出会う。人間の言葉を話すピカチュウに驚きながらも、ピカチュウが父親のパートナーだったこと、そして記憶を失っていることを聞いたティムは、ピカチュウと手を組み、父親が関係している事件の謎に挑むことに…。

名探偵ピカチュウの声を担当するのは、西島秀俊。ピカチュウとコンビを組む青年ティムの声は、竹内涼真。竹内はトレーナー役で1シーンだけ出演もしている。そして、ライムシティ警察の刑事役を渡辺謙が担当する。

