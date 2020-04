EXILE TRIBEのレギュラー番組「シブザイル ~シブ8 from EXILE TRIBE~」の拡大版が5月5日(火)20:00~22:00にABEMA SPECIALチャンネルで生配信される。

本プログラムは5月1日(金)から6日(水)の6日間にわたり同チャンネルで開催される企画「GW おうちでアベマ LDH祭り」の一環として配信されるもの。メインMCとして佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE)、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE) が出演し、「EXILE TRIBE楽曲AWARD」と題したEXILE TRIBEグループ別の人気曲ランキングを発表する。現在番組のオフィシャルサイトでは各グループの好きな楽曲に関するファン投票を受け付けている。

このほか5月1日(金)に三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが登場した「シブザイル」初回放送、2日(土)にFANTASTICS from EXILE TRIBE初の単独ホールツアー「FANTASTICS SOUND DRAMA 2019 FANTASTIC NINE」のライブ映像、3日(日)にGENERATIONS from EXILE TRIBEの冠番組「GENERATIONS高校TV」の総集編、4日(月)にEXILE THE SECONDの全国ツアー「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018 "ROUTE 6・6"」のライブ映像、6日(水)にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE初のアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 "THROW YA FIST"」が、「GW おうちでアベマ LDH祭り」の一環として各日ABEMAにて無料で配信される。

ABEMA SPECIALチャンネル「シブザイル ~シブ8 from EXILE TRIBE~ #1」

配信日時:2020年5月1日(金)20:30~22:00

<出演者>

ゲスト:三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

MC:佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE) / 陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)

ABEMA SPECIALチャンネル「FANTASTICS SOUND DRAMA 2019 FANTASTIC NINE」

配信日時:2020年5月2日(土)20:00~22:45

<出演者>

FANTASTICS from EXILE TRIBE

ABEMA SPECIALチャンネル「GENERATIONS高校TV」

配信日時:2020年5月3日(日・祝)20:30~22:00

<出演者>

GENERATIONS from EXILE TRIBE

ABEMA SPECIALチャンネル「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2017-2018 "ROUTE 6・6"」

配信日時:2020年5月4日(月・祝)20:00~22:30

<出演者>

EXILE THE SECOND

ABEMA SPECIALチャンネル「シブザイル ~シブ8 from EXILE TRIBE~ #5」

配信日時:2020年5月5日(火・祝)20:00~22:00(生配信)

<出演者>

佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS from EXILE TRIBE) / 陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)

ABEMA SPECIALチャンネル「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2019 "THROW YA FIST"」

配信日時:2020年5月6日(水・振休)22:00~24:15

<出演者>

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE