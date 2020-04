俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女・Cocomiと次女・Koki,が14日、それぞれインスタグラムを更新。母・静香の50歳の誕生日を祝福し、2人の幼少期に撮影された母娘ショットを公開した。

Cocomiは「今日は。マミーの。誕生日。!これからも注意されて怒られることがいっぱいあるかもしれませんが、(絶対あります。先に謝っときますごめんなさい)、でも本当に今までありがとう」と感謝の思いをつづり、「Happy birthday to the best mum in the world. Thank you for all the love」と祝福。「コロナの影響で外出自粛中なので明日はちょっと頑張っちゃいたいと計画中です」と予告した。

Koki,は英語で「お誕生日おめでとうママ! 世界一のママでいてくれてありがとう」と祝福。「私は真実を知ってもらいたい。ママは世界で最も優しく、思いやりがあり、愛情があり、ポジティブな人で、私はこの愛する家族に生まれたことを感謝しています。ありがとう。愛してます。私はお母さんみたいになりたいと思っています」などとメッセージを送った。

