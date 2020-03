坂本龍一が4月2日19:00からdTVでライブ「Ryuichi Sakamoto: PTP04022020 with Hidejiro Honjoh」を生配信することが発表された。

この配信は新型コロナウイルス感染拡大の影響により外出自粛の傾向が強まる事態を憂慮した坂本の「少しでもエールを送りたい」という思いから実現したもの。ライブは坂本のピアノソロに加え、三味線奏者・本條秀慈郎との即興デュオ、本條によるソロの3部構成で披露される。

またdTVおよびcommmonsの公式YouTubeチャンネルで、坂本の過去のライブ映像「playing the piano europe 2009 Limited Edition」「Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2011 in Europe」「UTAU LIVE IN TOKYO 2010 A PROJECT OF TAEKO ONUKI & RYUICHI SAKAMOTO_Limited Edition」「GLENN GOULD GATHERING Limited Edition」の4作品が無料配信されることも決定。本日3月27日21:00に公開される「playing the piano europe 2009_Limited Edition」を皮切りに、4週間の期間限定で順次配信される。

坂本龍一 コメント

ライブを企画した思い

中国・武漢での外出禁止令を皮切りに、2か月後には、NYをはじめ、アメリカでも外出禁止令が出て、イギリス、スペイン、イタリアなど、全世界中で外出できない人たちが増える中で、どこにも行けなくて不満が溜まっている人が世界中にいます。その中で、アーティストや音楽家たちがそこで何かやろうという動きが加速し、オンラインでの無料配信など様々な取り組みを行っています。そこで、僕個人としても日本国内向けにも何かできないか?と考え、今回僕からdTVに声をかけさせて頂きました。



視聴者へのメッセージ

僕1人だと心もとないので、友人でもある三味線奏者の本條さんを呼びました。ライブでは、本條さんの三味線ソロや僕と2人のデュオも演ります。デュオは即興なので、演ってみないと分からない、スリリングなものになると思います。日本はまだ外出禁止令は出ていませんが、なるべく不要不急の外出をさけるべきこのパンデミックの状況下で残念ではありますが、家に引きこもって生配信をお楽しみください。

dTV「Ryuichi Sakamoto: PTP04022020 with Hidejiro Honjoh」

配信日時:2020年4月2日(木)18:30~(ライブ開始 19:00~)

URL:https://video.dmkt-sp.jp/ft/s0007155

<出演者>

坂本龍一 / 本條秀慈郎

坂本龍一過去ライブ映像 無料配信

playing the piano europe 2009_Limited Edition

配信日時:2020年3月27日(金)21:00~

Ryuichi Sakamoto | Trio Tour 2011 in Europe

配信日時:2020年4月3日(金)21:00~

UTAU LIVE IN TOKYO 2010 A PROJECT OF TAEKO ONUKI & RYUICHI SAKAMOTO_Limited Edition

配信日時:2020年4月10日(金)21:00~

GLENN GOULD GATHERING_Limited Edition

配信日時:2020年4月17日(金)21:00~

