アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズを特集する「発表！全エヴァンゲリオン大投票」が、5月16日にNHK BSプレミアムにて生放送される。
TVアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」放送開始から今年で25周年を迎えることを記念した本企画では、キャラクター、エヴァンゲリオン、使徒、セリフの4つのカテゴリーで視聴者の投票を募り、その結果を発表する。投票は本日3月27日から4月29日まで特設サイトにて受付中。なお番組の司会は西川貴教が務める。
また「エヴァンゲリオン」の歴史を映像で振り返りながら魅力を紐解く番組「歴史秘話エヴァンゲリオンヒストリア」を4月10日にNHK BS4Kにて放送。「全エヴァンゲリオン大投票」の中間結果も発表される。
さらに「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3作を、4月18日より3週連続でNHK BS4Kにて放送。4Kリマスターした最新の映像と5.1chサラウンドでオンエアされる。
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」3週連続放送
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」
放送日時：2020年4月18日（土）23:00～
放送局：NHK BS4K
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」
放送日時：2020年4月25日（土）23:00～
放送局：NHK BS4K
「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」
放送日時：2020年5月2日（土）23:00～
放送局：NHK BS4K
「歴史秘話エヴァンゲリオンヒストリア」
放送日時：2020年4月10日（金）22:00～22:38
放送局：NHK BS4K
放送日時：2020年4月14日（火）25:25～26:03
放送局：NHK 総合テレビ
放送日時：2020年4月15日（水）22:16～22:54
放送局：NHK BSプレミアム、NHK BS4K（同時放送）
「発表！全エヴァンゲリオン大投票」
放送日時：2020年5月16日（土）22:30～24:30
放送局：NHK BSプレミアム
司会：西川貴教
(c)カラー