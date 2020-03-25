大久保圭原作によるTVアニメ「アルテ」の特別番組が、3月29日13時よりニコニコ生放送、YouTube LIVE、Perisope（Twitter）にて配信されることが決定した。
この特番「TVアニメ『アルテ』放送直前！生特番」は、アニメ「アルテ」が4月4日に放送開始されることを記念したもの。アルテ役の小松未可子、レオ役の小西克幸、アンジェロ役の榎木淳弥が出演し、作品の見どころや最新情報をバラエティコーナーなどを交えながら紹介する。
「アルテ」は女性が1人で生きていくことに理解がなかった16世紀のフィレンツェを舞台に、画家を夢見て家を飛び出した貴族の少女・アルテを描く物語。原作マンガは月刊コミックゼノン（徳間書店）にて連載中で、単行本は12巻まで刊行されている。
TVアニメ「アルテ」
放送情報
TOKYO MX：2020年4月4日（土）より毎週土曜日22:00～
BSフジ：2020年4月6日（月）より毎週月曜日24:30～
読売テレビ：2020年4月6日（月）より毎週月曜日26:59～
J:テレ「アニおび」：2020年4月14日（火）より毎週火曜26:00～
AT-X：2020年4月10日（金）より毎週金曜22:30～
配信情報
FODにて2020年4月4日（土）より毎週土曜日22:00～地上波同時・独占配信
スタッフ
原作：大久保圭「アルテ」（「月刊コミックゼノン」連載 / ノース・スターズ・ピクチャーズ）
監督：浜名孝行
シリーズ構成：吉田玲子
時代考証：鈴木貴昭
キャラクターデザイン・総作画監督：宮川智恵子
アニメーション制作：Seven Arcs
キャスト
アルテ：小松未可子
レオ：小西克幸
アンジェロ：榎木淳弥
ヴェロニカ：大原さやか
ダーチャ：安野希世乃
ウベルティーノ：秋元羊介
ユーリ：鳥海浩輔
カタリーナ：M・A・O
ソフィア：田中理恵
ダフネ：戸松遥
(c)大久保圭/コアミックス,アルテ製作委員会