WOWOWは、B'zのボーカリスト・稲葉浩志と世界的ギタリスト・スティーヴィー・サラスによるユニット「INABA/SALAS」の魅力に迫るスペシャル番組『INABA/SALAS 2020 スペシャル』を4月18日(土)に放送する。

3年ぶりの再始動となる今回、4月15日にニューアルバム「Maximum Huavo」をリリース、そして全国ライブツアー「INABA/SALAS "the First of the Last Big Tours 2020"」を開催する彼ら。番組は型破りなユニークさと国境やジャンルを超えたグルーヴがさらにパワーアップした彼らに迫るファンならずとも注目の内容となっている。

『INABA/SALAS 2020 スペシャル』はWOWOWプライムにて4月18日(21:00~)放送。