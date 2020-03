3月30日(月)にスタートするTBSの新音楽番組「CDTVライブ!ライブ!」の初回出演者第1弾が発表された。

「CDTVライブ!ライブ!」は“アーティスト自身が作り上げるステージ”をテーマに毎週生放送で届けられる音楽番組で、初回は19:00から4時間にわたって生放送される。その出演者第1弾として、嵐、iri、Uru、AKB48、Official髭男dism、Kis-My-Ft2、King & Prince、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、SixTONES、Snow Man、DA PUMP、乃木坂46、FLOWER FLOWER、三浦大知、森山直太朗、Little Glee Monsterの参加が明らかに。Uruは今回がテレビ初登場となる。それぞれの歌唱曲や番組内の企画内容などについては追ってアナウンスされる。

TBS「CDTVライブ!ライブ!」

2020年3月30日(月)19:00~22:57

※以降は毎週月曜日22:00~22:57放送。

<出演者>

嵐 / iri / Uru / AKB48 / Official髭男dism / Kis-My-Ft2 / King & Prince / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / GENERATIONS from EXILE TRIBE / SixTONES / Snow Man / DA PUMP / 乃木坂46 / FLOWER FLOWER / 三浦大知 / 森山直太朗 / Little Glee Monster / and more

進行:江藤愛(TBSアナウンサー)