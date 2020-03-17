TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」のPV第2弾が公開された。

このたび公開されたPV第2弾では、第1話冒頭で描かれたIDOLiSH7のセンター交代のシーンなど、彼らに降りかかるさらなる試練を予感させる内容に。また新たな登場人物や新規衣装なども見所だ。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」は、4月5日よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始。AbemaTV、ニコニコ動画ではテレビ同時配信されるほか、4月7日22時30分からのdアニメストア特別先行配信を皮切りに、Amazon Prime Videoほか各配信サイトにて順次展開される。

TVアニメ「アイドリッシュセブン Second BEAT!」

放送情報

TOKYO MX：2020年4月5日（日）より毎週日曜22:30～

サンテレビ：2020年4月5日（日）25:30～第1・2話放送、4月12日（日）より毎週日曜24:30～

KBS京都：2020年4月5日（日）のみ22:30～第1・2話放送、4月12日（日）より毎週日曜23:00～

テレビ愛知：2020年4月7日（火）より毎週火曜26:35～

テレビ北海道：2020年4月7日（火）より毎週火曜26:35～

TVQ九州放送：2020年4月8日（水）より毎週水曜26:35～

BS11：2020年4月7日（火）より毎週火曜24:00～

配信情報

2020年4月5日（日）よりAbemaTV、ニコニコ動画にて毎週日曜22:30より地上波同時配信、その他各配信サイトにて順次配信予定

スタッフ

原作：バンダイナムコオンライン・都志見文太

監督：別所誠人

シリーズ構成：関根アユミ

スーパーバイザー：あおきえい

キャラクター原案：種村有菜

アニメーションキャラクターデザイン：深川可純

総作画監督：猪股雅美

アニメーション制作：TROYCA（トロイカ）

キャスト

和泉一織：増田俊樹

二階堂大和：白井悠介

和泉三月：代永翼

四葉 環：KENN

逢坂壮五：阿部敦

六弥ナギ：江口拓也

七瀬陸：小野賢章

小鳥遊音晴：千葉進歩

大神万理：興津和幸

小鳥遊紡：佐藤聡美

八乙女楽：羽多野渉

九条天：斉藤壮馬

十龍之介：佐藤拓也

八乙女宗助：小西克幸

姉鷺カオル：川原慶久

百：保志総一朗

千：立花慎之介

岡崎凛人：古川慎

(c)BNOI/アイナナ製作委員会