the pillowsのアニバーサリーイヤープロジェクト「Thank you, my highlight」の1つとして昨年9月に公開された映画「王様になれ」のBlu-ray / DVDが、5月13日に発売される。

山中さわお(Vo, G)原案の「王様になれ」はオクイシュージが監督および脚本を担当した映画。映画単独初主演の岡山天音が主演を務め、カメラマン志望の主人公・神津祐介が葛藤しながらも夢を追う様が描かれた。なお本作には岡山や岡田義徳などの俳優陣に加え、GLAYのTERU、JIROやストレイテナーのホリエアツシ、THE KEBABSなど、the pillowsゆかりのミュージシャンが本人役で参加している。

初回限定盤には岡山、山中、オクイによるビジュアルコメンタリー、撮影の裏側を捉えたメイキング映像、舞台挨拶集を収めた特典DVD2枚が付属する。

