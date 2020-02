「トランスフォーマー」シリーズの映画『バンブルビ―』よりフル可動フィギュアの「プレミアム・スケール・バンブルビー」が登場。価格は52,000円(税抜)。

「プレミアム・スケール・バンブルビー」は、リリース済みのフィギュア「DLXスケール・バンブルビー」に比べ約1.75倍の全高(約35.6cm)があり、ダイキャストメタル製フレームが採用されている。このサイズならではのさらに細かいディテールおよびギミックや、より多くの可動部位を搭載。全身の可動ポイントは90ヶ所で、指は各関節が可動する。

また、腹部カバーはスライドして内部のカセットプレイヤーのディテールを露出可能。全身に施されたウェザリングを含む塗装表現により、劇中の姿が再現されている。目、ヘッドライト、およびスティンガーブラスターにはLED発光機能を搭載し、目の発光は通常の青色と反撃モード時の赤色とで切り替え可能。ヘッドパーツの交換によってバトルマスクの有り/無しを再現できる。

さらに、右前腕部はスティンガーブラスターと差し替えが可能となっている。加えて、2種類の背面ウィング、4種類のまぶたパーツ(通常のまぶた、怒った表情のまぶた、悲しい表情のまぶた、目を細めた表情のまぶた)、脱着式のスティンガーソードが付属し、さまざまなシーンが演出可能となっている。

