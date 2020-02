ユニコーンが2020年初のワンマンライブ「んだフェス ~新館さんいらっしゃい!~」を4月30日と5月1日に山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)で行う。

やまぎんホール(山形県県民会館)の閉館に伴い3月に開館するやまぎん県民ホールで、いち早く開催されるこのワンマンライブ。公演は全国ツアーではなく、山形だけでの2日間の開催という貴重なものになる。

また昨年行われたツアーのライブ映像作品「MOVIE 38 ユニコーン100周年ツアー“百が如く”」についての商品詳細も発表された。完全生産限定盤には“銀河模様が如く”ローリングルーラー、“レインボーが如く”ペンシル&シャープナーセット、“隊員証が如く”VWバッジ、紙ジャケット&ピクチャーレーベルを収めた「100周年記念 SPACE VOYAGER BOX」が付属する。

ユニコーン「んだフェス ~新館さんいらっしゃい!~」

2020年4月30日(木)山形県 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2020年5月1日(金)山形県 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

ユニコーン「MOVIE 38 ユニコーン100周年ツアー“百が如く”」収録内容

DISC 1

01. 10Nuts

02. OH! MY RADIO

03. 働く男

04. 風と太陽

05. 大航海2020

06. 365歩のマッチョ

07. 気まぐれトラスティーNo.1

08. 1172

09. 自転車泥棒

10. でんでん

11. 「服部」メドレー

12. 青十紅

13. 55

14. 頼みたいぜ

15. SAMURAI5

16. ヒゲとボイン

17. ZERO

18. ひまわり

DISC 2

01. M&W

02. すばらしい日々

03. おかしな2人

04. That's Life

05. GoodTimeバレンタイン

06. Lake Placid Blue

07. 7th Ave.

08. でんでん

09. 「服部」メドレー

10. BLUES

11. 4EAE

12. 55

13. 半世紀少年

14. チラーRhythm

15. Boys&Girls

16. Feel So Moon

17. ZERO

18. HELLO

DISC 3

「100周年イヤー」ドキュメンタリー映像(総監督:ABEDON)