SUPER BEAVER「なかなかイベントに出られなかった」“当時”から一転 GWは「動き続けた」

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。5月10日(金)の放送では、忙しかったゴールデンウィーク中の活動を振り返りました。渋谷龍太(Vo.):気がついたら、ゴールデンウィークも終わっていると……!上杉研太(Ba.):GW!柳沢亮太(Gt.):ジーダブリューね~。藤原“35才”広明(Dr.):あっという間でしたね~。上杉:さよならジーダブリュー!渋谷:歳月の流れる速さを、ひしひしと実感していますけど……。SCHOOL OF LOCK! に休日がないのと同様に、我々SUPER BEAVERもずっと動き続けておりまして!藤原:そうなのよ。上杉:回遊魚だ、回遊魚!渋谷:ゴールデンウィークは、いろいろなイベントやフェスに出させていただきまして。当時からしては考えられないですよ!上杉:すごいことよ。渋谷:いつのことを“当時”と言っているのかって話なんですけど、なかなかイベントに出られなかった我々でございますから。こういうふうにゴールデンウィークを過ごせるのも、ありがたいなと思っておりますけども……。逆にそんなに休みをもらっても、何したいかわからないけどね~。藤原:なんでもできるよ! それだけあったら、なんでもできる!渋谷:“なんでもできる”? “大型連休取れました”ってなったら、何がしたいの?藤原:海外に行けるんじゃない?渋谷:海外に逃亡すると?藤原:逃亡! そうですね、逃亡です(笑)。渋谷:10何日間とかあったら、海外も全然行けるよね。藤原:サラリーマンの人とか、こういうときしかいけないんじゃないかな?渋谷:たしかにね。SUPER BEAVERは、4月29日に『MAIZURU PLAYBACK FES. 2024』、5月3日に『JAPAN JAM 2024』、5月4日に『VIVA LA ROCK 2024』に出演するなど、ゴールデンウィーク中はさまざまなイベントに登場しました。この日の放送では、“人と関わるのが苦手っぽい”という16歳のリスナーと電話をつなぎ相談に乗りました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/